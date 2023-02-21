Шикуля Варвара Авдиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикуля Варвара Авдиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шикуля Тимофей Феодорович

Отец ребёнка: Шикуля Федор Петров

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шульга Мария Федорова

Отец ребёнка: Шикуля Федор Петров

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шикуля Иуда Федоров

Отец ребёнка: Шикуля Федор Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикуля Иван Федоров

Отец ребёнка: Шикуля Федор Петров

Работа или профессия
Неизвестно
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