Шикуля Варвара Авдиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шикуля Тимофей Феодорович
Отец ребёнка: Шикуля Федор Петров
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шульга Мария Федорова
Отец ребёнка: Шикуля Федор Петров
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шикуля Иуда Федоров
Отец ребёнка: Шикуля Федор Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шикуля Иван Федоров
Отец ребёнка: Шикуля Федор Петров
Работа или профессия
Неизвестно