Щербаков (Кодолова) Клавдия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков (Кодолова) Клавдия Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1913

Дата смерти

16.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1913

Отец: Кодолов Анисим Осипович

Мать: Кодолова (Усанина) Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
03.09.1931

Дочь: Щербакова (Щербакова) Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Щербаков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
10.06.1940

Сын: Щербаков Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич

Смерть
16.04.1970

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