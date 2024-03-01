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Рокка Симо Петрович
Рокка Симо Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Рокка Петр Симович
1886 г.р.
Мать
Рокка (Ракканен) Мария Адамовна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Рокка Петр Симович
Мать:
Рокка Мария Адамовна
Смерть
1942
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