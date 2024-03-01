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Рокка Симо Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Рокка Петр Симович

Мать: Рокка Мария Адамовна

Смерть
1942
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