Шибаева (Хомутинина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаева (Хомутинина) Авдотья

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Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

25.10.1804

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Хомутининъ Алексей

Мать: Хомутинина Марья Сергеева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Шибаевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Шибаевъ Антипъ

Отец ребёнка: Шибаевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Шибаевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шибаевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Шибаевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шибаевъ Ефимъ

Отец ребёнка: Шибаевъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаевъ Петръ

Смерть
25.10.1804
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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