Шибаева (Хомутинина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти25.10.1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Хомутининъ Алексей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Шибаевъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шибаевъ Антипъ
Отец ребёнка: Шибаевъ Петръ
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Шибаевъ Петръ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шибаевъ Петръ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Шибаевъ Петръ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шибаевъ Ефимъ
Отец ребёнка: Шибаевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибаевъ Петръ
Смерть
25.10.1804