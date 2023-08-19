Рубцова Матрона Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 или 1797
Дата смерти26.02.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1818
Сын: Рупцов Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Рубцова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович
Рождение ребёнка
13.06.1821
Дочь: Рупцова Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1827
Дочь: Плаксина Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович
Рождение ребёнка
23.11.1823
Сын: Рубцов Филимон Васильевич
Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Рубцова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1836
Дочь: Юркова Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1867