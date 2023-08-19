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Рубцова Матрона Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 или 1797

Дата смерти

26.02.1867

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 или 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1818

Сын: Рупцов Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Рубцова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович

Рождение ребёнка
13.06.1821

Дочь: Рупцова Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1827

Дочь: Плаксина Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович

Рождение ребёнка
23.11.1823

Сын: Рубцов Филимон Васильевич

Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Рубцова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1836

Дочь: Юркова Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Рупцов Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рупцов Василий Степанович

Смерть
26.02.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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