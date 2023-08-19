Плаксина (Рубцова) Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина (Рубцова) Гликерия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1822 и 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1827

Отец: Рупцов Василий Степанович

Мать: Рупцова Матрона Трофимовна

Бракосочетание
09.11.1845

Муж: Асосков Федор Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1845

Дочь: Асоскова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Асосков Федор Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
29.06.1852

Муж: Плаксин Иосиф Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1852

Сын: Плаксин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Плаксин Иосиф Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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