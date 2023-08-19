Плаксина (Рубцова) Гликерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1822 и 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1827
Бракосочетание
09.11.1845
Рождение ребёнка
05.12.1845
Дочь: Асоскова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Асосков Федор Фролович
Бракосочетание
29.06.1852
Рождение ребёнка
02.09.1852
Отец ребёнка: Плаксин Иосиф Васильевич
Смерть
Неизвестно