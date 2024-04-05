Niedźwiedzka (Pieńczykowska) Ewa (Apolonia)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Niedźwiedzki Józef
Niedźwiedzkie par. Wąsosz
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Pieńczykowska (Niedźwiedzka) Franciszka
Отец ребёнка: Niedźwiedzki Józef
Смерть
1829