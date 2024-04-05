Niedźwiedzka (Pieńczykowska) Ewa (Apolonia) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Niedźwiedzka (Pieńczykowska) Ewa (Apolonia)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Niedźwiedzki Baltazar

Отец ребёнка: Niedźwiedzki Józef

Niedźwiedzkie par. Wąsosz
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Pieńczykowska (Niedźwiedzka) Franciszka

Отец ребёнка: Niedźwiedzki Józef

Смерть
1829

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