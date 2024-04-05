Niedźwiedzki Baltazar Около 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Niedźwiedzki Baltazar

Место рождения

Niedźwiedzkie par. Wąsosz

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Niedźwiedzki Józef

Мать: Niedźwiedzka (Pieńczykowska) Ewa (Apolonia)

Niedźwiedzkie par. Wąsosz
Бракосочетание
17.02.1829

Жена: Niedźwiedzka (Ossowska) Marianna

Wąsosz
Рождение ребёнка
1833

Сын: Niedźwiedzki Józef

Мать ребёнка: Niedźwiedzka (Ossowska) Marianna

Niedźwiedzkie par. Wąsosz
Рождение ребёнка
1843

Сын: Niedźwiedzki Augustyn

Мать ребёнка: Niedźwiedzka (Ossowska) Marianna

Бракосочетание
31.08.1851

Жена: (Milewska) Józefa

Wąsosz
Смерть
1854

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