Niedźwiedzki Baltazar
Место рожденияNiedźwiedzkie par. Wąsosz
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти1854
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Niedźwiedzkie par. Wąsosz
Бракосочетание
17.02.1829
Wąsosz
Рождение ребёнка
1833
Сын: Niedźwiedzki Józef
Мать ребёнка: Niedźwiedzka (Ossowska) Marianna
Niedźwiedzkie par. Wąsosz
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Niedźwiedzka (Ossowska) Marianna
Бракосочетание
31.08.1851
Жена: (Milewska) Józefa
Wąsosz
Смерть
1854