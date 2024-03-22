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Андриянов Илья Афанасьевич

Место рождения

Толстовский, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.07.1919

Дата смерти

24.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1919

Отец: не указан

Мать: Андриянова Пелагея Федоровна

Толстовский, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.03.1956

Сын: Андриянов Александр Ильич

Мать ребёнка: Андриянова Зоя Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.01.1961

Дочь: Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Андриянова Зоя Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Андриянова Зоя Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андриянова Зоя Васильевна

Смерть
24.03.1977
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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