Андриянов Илья Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1919
Дата смерти24.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1919
Рождение ребёнка
26.03.1956
Сын: Андриянов Александр Ильич
Мать ребёнка: Андриянова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1961
Дочь: Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Андриянова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андриянова Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1977