Андриянова (Воробьева) Зоя Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1956
Сын: Андриянов Александр Ильич
Отец ребёнка: Андриянов Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.01.1961
Дочь: Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Андриянов Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андриянов Илья Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно