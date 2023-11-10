Андриянова (Воробьева) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянова (Воробьева) Зоя Васильевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

12.02.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.03.1956

Сын: Андриянов Александр Ильич

Отец ребёнка: Андриянов Илья Афанасьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.01.1961

Дочь: Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Андриянов Илья Афанасьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Андриянов Илья Афанасьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриянов Илья Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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