Пшонко Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшонко Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Предположительно , что он Васильевич,
Рождение ребёнка
1901

Сын: Пшонко Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Пшонко Домна Стефановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Пшонко Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Пшонко Домна Стефановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Пшонко Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Пшонко Домна Стефановна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Пшонко Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Пшонко Домна Стефановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Пшонко Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пшонко Домна Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшонко Домна Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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