Пшонко Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Пшонко Домна Стефановна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Пшонко Домна Стефановна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Пшонко Домна Стефановна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Пшонко Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Пшонко Домна Стефановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пшонко Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пшонко Домна Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пшонко Домна Стефановна
Смерть
Неизвестно