Белкин Иван Мартынович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Белкин Кондратий Иванович
Мать ребёнка: Белкина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Белкина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Белкина Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно