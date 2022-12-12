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Белкин Иван Мартынович

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Место рождения

Дядькино, Богородский, Московская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Белкин Кондратий Иванович

Мать ребёнка: Белкина Прасковья Ивановна

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Белкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Белкина Прасковья Ивановна

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Белкин Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Белкина Прасковья Ивановна

Дядькино, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Дядькино, Богородский, Московская область
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