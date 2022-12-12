Белкина Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелкина Прасковья Ивановна

Белкина Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

28.12.1820

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Белкин Кондратий Иванович

Отец ребёнка: Белкин Иван Мартынович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Белкин Наум Иванович

Отец ребёнка: не указан

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Белкина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Белкин Егор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Белкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Белкин Иван Мартынович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Белкин Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Белкин Иван Мартынович

Дядькино, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Иван Мартынович

Смерть
28.12.1820
Дядькино, Богородский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close