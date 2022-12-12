Белкина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти28.12.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Белкин Кондратий Иванович
Отец ребёнка: Белкин Иван Мартынович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Белкин Наум Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Белкина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1806
Сын: Белкин Егор Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Белкин Иван Мартынович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Белкин Иван Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1820