Расстреляна немецкими фашистами и украинскими полицаями во время массовых убийств евреев. Общая могила на Богунии, Zhitomir, Ucrania

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