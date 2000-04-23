Гершман (Polinovskaya) Мэня (Мария) Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Polinovsky David
Мать: Polinovsky Kelly
Рождение ребёнка
06.01.1930
Сын: Гершман Семён
Отец ребёнка: Гершман Фроим
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гершман Фроим
Смерть
Около 1941
с. Котельня, Житомирская обл.
Похороны
Неизвестно
Расстреляна немецкими фашистами и украинскими полицаями во время массовых убийств евреев. Общая могила на Богунии, Zhitomir, Ucrania