Гершман (Polinovskaya) Мэня (Мария) Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГершман (Polinovskaya) Мэня (Мария) Давыдовна

Гершман (Polinovskaya) Мэня (Мария) Давыдовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Polinovsky David

Мать: Polinovsky Kelly

Рождение ребёнка
06.01.1930

Сын: Гершман Семён

Отец ребёнка: Гершман Фроим

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гершман Фроим

Смерть
Около 1941
с. Котельня, Житомирская обл.
Похороны
Неизвестно
Расстреляна немецкими фашистами и украинскими полицаями во время массовых убийств евреев. Общая могила на Богунии, Zhitomir, Ucrania
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close