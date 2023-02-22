Гершман Фроим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гершман Фроим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гершман Симхе-Алтер

Мать: Гершман Лэя

Рождение ребёнка
06.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гершман Мэня (Мария) Давыдовна

Украина
Рождение ребёнка
17.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гершман Мэня (Мария) Давыдовна

Zhytomyr, Украинская ССР, Russia
Смерть
1938
Житомир, Житомирська область
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