Гершман Фроим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1938
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Гершман Симхе-Алтер
Мать: Гершман Лэя
Рождение ребёнка
06.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гершман Мэня (Мария) Давыдовна
Украина
Рождение ребёнка
17.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гершман Мэня (Мария) Давыдовна
Zhytomyr, Украинская ССР, Russia
Смерть
1938
Житомир, Житомирська область