Шеховцов Илларион Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шеховцов Тарас Илларионович
Мать ребёнка: Шеховцова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
11.11.1837
Дочь: Сердюкова Стефанида Илларионовна
Мать ребёнка: Шеховцова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
16.05.1844
Рождение ребёнка
29.03.1853
Сын: Шеховцов Иван Илларионович
Мать ребёнка: Шеховцова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
01.06.1860
Сын: Шеховцов Никита Илларионович
Мать ребёнка: Шеховцова Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно