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Шеховцов Илларион Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шеховцов Устин Филиппович

Мать: Шеховцова Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Шеховцов Тарас Илларионович

Мать ребёнка: Шеховцова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
11.11.1837

Дочь: Сердюкова Стефанида Илларионовна

Мать ребёнка: Шеховцова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
16.05.1844

Жена: Шеховцова Софья Емельяновна

Рождение ребёнка
29.03.1853

Сын: Шеховцов Иван Илларионович

Мать ребёнка: Шеховцова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
01.06.1860

Сын: Шеховцов Никита Илларионович

Мать ребёнка: Шеховцова Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеховцова Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеховцова Татьяна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно