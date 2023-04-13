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Шеховцова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

06.02.1844

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Шеховцов Тарас Илларионович

Отец ребёнка: Шеховцов Илларион Устинович

Рождение ребёнка
11.11.1837

Дочь: Сердюкова Стефанида Илларионовна

Отец ребёнка: Шеховцов Илларион Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеховцов Илларион Устинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1844
Причина смерти: рак