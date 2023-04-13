Шеховцова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти06.02.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шеховцов Тарас Илларионович
Отец ребёнка: Шеховцов Илларион Устинович
Рождение ребёнка
11.11.1837
Дочь: Сердюкова Стефанида Илларионовна
Отец ребёнка: Шеховцов Илларион Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1844
Причина смерти: рак