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Шеховцова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1853

Сын: Шеховцов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Шеховцов Илларион Устинович

Рождение ребёнка
01.06.1860

Сын: Шеховцов Никита Илларионович

Отец ребёнка: Шеховцов Илларион Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеховцов Илларион Устинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно