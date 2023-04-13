Шеховцова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1853
Сын: Шеховцов Иван Илларионович
Отец ребёнка: Шеховцов Илларион Устинович
Рождение ребёнка
01.06.1860
Сын: Шеховцов Никита Илларионович
Отец ребёнка: Шеховцов Илларион Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно