Oleksiak Listwon (Rostek) Marianna
Место рожденияGrądy/Wąsewo karta 2
Дата рождения02.07.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1820
Отец: Rostek Józef
Grądy/Wąsewo karta 2
Бракосочетание
20.11.1842
Wąsewo akt 14/1842
Рождение ребёнка
24.09.1843
Отец ребёнка: Oleksiak Listwon Bartłomiej
Wąsewo akt 53/1843
Рождение ребёнка
06.01.1846
Сын: Listwon Kacper
Отец ребёнка: Oleksiak Listwon Bartłomiej
Wąsewo akt 2/1846
Рождение ребёнка
21.10.1848
Дочь: Szatanek (Listwon) Marianna
Отец ребёнка: Oleksiak Listwon Bartłomiej
Wąsewo akt 64/1848
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Listfon) Marcjanna
Отец ребёнка: Oleksiak Listwon Bartłomiej
Czernie/Wąsewo
Смерть
Неизвестно