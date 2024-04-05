Oleksiak Listwon (Rostek) Marianna 02.07.1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Oleksiak Listwon (Rostek) Marianna

Место рождения

Grądy/Wąsewo karta 2

Дата рождения

02.07.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

1789 г.р.

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

1843 г.р.
1846 г.р.
1848 г.р.
Около 1851 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1820

Отец: Rostek Józef

Мать: Rostek (Gałązka) Elżbieta

Grądy/Wąsewo karta 2
Бракосочетание
20.11.1842

Муж: Oleksiak Listwon Bartłomiej

Wąsewo akt 14/1842
Рождение ребёнка
24.09.1843

Сын: Oleksiak Listwon Adam

Отец ребёнка: Oleksiak Listwon Bartłomiej

Wąsewo akt 53/1843
Рождение ребёнка
06.01.1846

Сын: Listwon Kacper

Отец ребёнка: Oleksiak Listwon Bartłomiej

Wąsewo akt 2/1846
Рождение ребёнка
21.10.1848

Дочь: Szatanek (Listwon) Marianna

Отец ребёнка: Oleksiak Listwon Bartłomiej

Wąsewo akt 64/1848
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Listfon) Marcjanna

Отец ребёнка: Oleksiak Listwon Bartłomiej

Czernie/Wąsewo
Смерть
Неизвестно

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