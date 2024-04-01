Сорокина (Бочарова) Анна (Нюра) Семеновна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1917
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Бочаров Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сорокина) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Сорокина) Зинаида
Отец ребёнка: ?
Смерть
1990