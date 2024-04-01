Сорокина (Бочарова) Анна (Нюра) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Бочарова) Анна (Нюра) Семеновна

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1917

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Бочаров Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорокина) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Сорокина) Зинаида

Отец ребёнка: ?

Смерть
1990

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