(Вашкевич) Ната — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вашкевич) Ната

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Вашкевич Устин

Мать: ?