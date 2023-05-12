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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Вашкевич Константин Устинович

Отец ребёнка: Вашкевич Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ната

Отец ребёнка: Вашкевич Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марыля

Отец ребёнка: Вашкевич Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Вашкевич Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вашкевич Иван Устинович

Отец ребёнка: Вашкевич Устин

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