von Everstein-Polle Hermann Ottoson — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Everstein-Polle Hermann Ottoson

von Everstein-Polle Hermann Ottoson

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1260

Дата смерти

1350

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1260

Отец: Von Everstein-Polle Otto Hermannson

Мать: Av Everstein Luitgard

Рождение ребёнка
1315

Дочь: Von Everstein Adelheid

Мать ребёнка: Zur Lippe Adelheid

Polle, Bodenwerder-Polle, Holzminden, Niedersachsen Germany
Бракосочетание
1324

Жена: Zur Lippe Adelheid

Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Everstein-Polle, Domherre i Hildersheim
Смерть
1350