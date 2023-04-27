von Everstein-Polle Hermann Ottoson
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1260
Дата смерти1350
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1260
Рождение ребёнка
1315
Дочь: Von Everstein Adelheid
Мать ребёнка: Zur Lippe Adelheid
Polle, Bodenwerder-Polle, Holzminden, Niedersachsen Germany
Бракосочетание
1324
Жена: Zur Lippe Adelheid
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Everstein-Polle, Domherre i Hildersheim
Смерть
1350