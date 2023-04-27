zur Lippe Adelheid
Место рожденияНе указано
Дата рождения1298
Дата смертиОколо 1324
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1298
Отец: Zur Lippe Simon l.
Мать: Zur Lippe Adelheid
Рождение ребёнка
1315
Дочь: Von Everstein Adelheid
Отец ребёнка: Von Everstein-Polle Hermann Ottoson
Polle, Bodenwerder-Polle, Holzminden, Niedersachsen Germany
Бракосочетание
1324
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1324