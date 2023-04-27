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zur Lippe Adelheid

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1298

Дата смерти

Около 1324

Пол

Женский

Отец

Около 1260 г.р.

Мать

Около 1262 г.р.

Муж

Около 1260 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1298

Отец: Zur Lippe Simon l.

Мать: Zur Lippe Adelheid

Рождение ребёнка
1315

Дочь: Von Everstein Adelheid

Отец ребёнка: Von Everstein-Polle Hermann Ottoson

Polle, Bodenwerder-Polle, Holzminden, Niedersachsen Germany
Бракосочетание
1324

Муж: Von Everstein-Polle Hermann Ottoson

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1324