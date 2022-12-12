Мухин Сидор Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1670 ст.
Дата смертиОколо 1745 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1670 ст.
Отец: Мухин Прокопий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.
Мать ребёнка: - Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Мать ребёнка: - Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Мать ребёнка: - Ульяна Степановна
Смерть
Около 1745 ст.