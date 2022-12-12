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Мухин Сидор Прокопьевич

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Место рождения

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1670 ст.

Дата смерти

Около 1745 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1698 г.р.
Вычислено 1702 г.р.
Вычислено 1704 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1670 ст.

Отец: Мухин Прокопий -

Мать: не указана

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.

Сын: Мухин Григорий Сидорович

Мать ребёнка: - Ульяна Степановна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Сын: Мухин Фёдор Сидорович

Мать ребёнка: - Ульяна Степановна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Сын: Мухин Сергей Сидорович

Мать ребёнка: - Ульяна Степановна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1745 ст.
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