- Ульяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1670 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1670 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.
Отец ребёнка: Мухин Сидор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Отец ребёнка: Мухин Сидор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Отец ребёнка: Мухин Сидор Прокопьевич
Смерть
Неизвестно