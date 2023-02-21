- Ульяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Ульяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1670 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1698 г.р.
Вычислено 1702 г.р.
Вычислено 1704 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1670 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.

Сын: Мухин Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Мухин Сидор Прокопьевич

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Сын: Мухин Фёдор Сидорович

Отец ребёнка: Мухин Сидор Прокопьевич

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Сын: Мухин Сергей Сидорович

Отец ребёнка: Мухин Сидор Прокопьевич

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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