Ларионова Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Ларионов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Ларионов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Ларионов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Ларионов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Ларионов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ларионова Марья Васильевна
Отец ребёнка: Ларионов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно