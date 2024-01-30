Ларионова Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Авдотья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ларионов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Ларионов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Ларионов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Ларионов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Ларионов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Ларионов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ларионова Марья Васильевна

Отец ребёнка: Ларионов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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