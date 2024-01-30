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Ларионов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Ларионов Петр

Мать: Ларионова Петра жена

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ларионов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Ларионова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Ларионов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Ларионова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Ларионов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Ларионова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ларионова Марья Васильевна

Мать ребёнка: Ларионова Авдотья Петровна

Смерть
1848
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