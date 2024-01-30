Ларионов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Ларионов Петр
Мать: Ларионова Петра жена
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Ларионова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Ларионов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Ларионова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Ларионов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Ларионова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ларионова Марья Васильевна
Мать ребёнка: Ларионова Авдотья Петровна
Смерть
1848