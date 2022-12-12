Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1818

Муж: Сергей Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Акулина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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