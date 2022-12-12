Марфа Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1818
Муж: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Акулина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно