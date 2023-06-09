Криулина (Никитина) Агафья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криулина (Никитина) Агафья Георгиевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1840

Дата смерти

До 1898

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Никитин Георгий Михайлович

Мать: Никитина Агриппина Никитична

Бракосочетание
04.02.1862

Муж: Криулин Ермолай Кононович

Рождение ребёнка
18.08.1865

Сын: Криулин Лаврентий Ермолаевич

Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович

Рождение ребёнка
05.05.1867

Сын: Криулин Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович

Рождение ребёнка
15.04.1870

Сын: Криулин Семен Ермолаевич

Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович

Рождение ребёнка
24.06.1871

Дочь: Агриппина Ермолаевна

Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Криулин Александр Ермолаевич

Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович

Рождение ребёнка
23.08.1876

Сын: Криулин Петр Ермолаевич

Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович

Рождение ребёнка
01.03.1879

Дочь: Евдокия Ермолаевна

Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович

Рождение ребёнка
15.04.1881

Дочь: Александра Ермолаевна

Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Вержиковская Марфа Ермолаевна

Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Ермолаевна

Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1898