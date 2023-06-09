Криулина (Никитина) Агафья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиДо 1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
04.02.1862
Рождение ребёнка
18.08.1865
Сын: Криулин Лаврентий Ермолаевич
Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович
Рождение ребёнка
05.05.1867
Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович
Рождение ребёнка
15.04.1870
Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович
Рождение ребёнка
24.06.1871
Дочь: Агриппина Ермолаевна
Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Криулин Александр Ермолаевич
Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович
Рождение ребёнка
23.08.1876
Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович
Рождение ребёнка
01.03.1879
Дочь: Евдокия Ермолаевна
Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович
Рождение ребёнка
15.04.1881
Дочь: Александра Ермолаевна
Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Вержиковская Марфа Ермолаевна
Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Ермолаевна
Отец ребёнка: Криулин Ермолай Кононович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1898