Криулин Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1867
Бракосочетание
18.01.1887
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Криулина Александра Захаровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Криулина Александра Захаровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Криулин Александр Иванович
Мать ребёнка: Криулина Александра Захаровна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Криулина Александра Захаровна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Криулина Александра Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно