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Криулин Иван Ермолаевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

05.05.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1867

Отец: Криулин Ермолай Кононович

Мать: Криулина Агафья Георгиевна

Бракосочетание
18.01.1887

Жена: Криулина Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Криулин Николай Иванович

Мать ребёнка: Криулина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Криулина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Криулин Александр Иванович

Мать ребёнка: Криулина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Криулин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Криулина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Криулин Василий Иванович

Мать ребёнка: Криулина Александра Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криулина Александра Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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