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Татарников Антон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Татарников Степан Яковлевич

Мать: Татарников Евдокия Андреевна

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