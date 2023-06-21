Татарников Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татарников Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.07.1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

1903 г.р.
1906 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Татарников Степан Степанович

Отец ребёнка: Татарников Степан Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1906

Сын: Татарников Антон Степанович

Отец ребёнка: Татарников Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татарников Степан Яковлевич

с. Подболотье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татарников Степан Яковлевич

Смерть
01.07.1927