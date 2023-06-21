Татарников Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.07.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Татарников Степан Степанович
Отец ребёнка: Татарников Степан Яковлевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1906
Сын: Татарников Антон Степанович
Отец ребёнка: Татарников Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Татарников Степан Яковлевич
с. Подболотье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1927