Полянский Владимир Петрович
Место рожденияТермез, Российская Империя
Дата рождения17.01.1901
Дата смерти08.07.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1901
Термез, Российская Империя
Бракосочетание
12.02.1930
Ленинград
Рождение ребёнка
30.12.1931
Сын: Полянский Борис Владимирович
Мать ребёнка: Полянская Татьяна Борисовна
Развод
1937
В связи со смертью
Смерть
08.07.1940
Бракосочетание
1940
Жена: Полянская Галина
Ташкент, Узбекистан