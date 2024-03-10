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Полянский Владимир Петрович

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Место рождения

Термез, Российская Империя

Дата рождения

17.01.1901

Дата смерти

08.07.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1901

Отец: Полянский Петр Васильевич

Мать: Полянская Наталия Георгиевна

Термез, Российская Империя
Бракосочетание
12.02.1930

Жена: Полянская Татьяна Борисовна

Ленинград
Рождение ребёнка
30.12.1931

Сын: Полянский Борис Владимирович

Мать ребёнка: Полянская Татьяна Борисовна

Развод
1937

Жена: Полянская Татьяна Борисовна

В связи со смертью
Смерть
08.07.1940
Бракосочетание
1940

Жена: Полянская Галина

Ташкент, Узбекистан
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