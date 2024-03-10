Полянский Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1869
Дата смерти01.12.1914
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1869
Отец: Полянский Василий
Мать: Полянская ? Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1899
Сын: Полянский Николай Петрович
Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.01.1901
Сын: Полянский Владимир Петрович
Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна
Термез, Российская Империя
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Семенова Мария Петровна
Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
01.09.1906
Дочь: Орловская Елена Петровна
Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна
Бракосочетание
1912
Смерть
01.12.1914
Российская Империя, Мазовецкое воеводство, Сохачевский повят, Сохачев
Погиб на войне