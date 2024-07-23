Вехов (Вехова (Кинякина)) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вехов (Вехова (Кинякина)) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кинякин Иван Петрович

Мать: Кинякин Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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