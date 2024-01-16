Кинякин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1898
Дочь: Шарова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вехов Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кинякин Василий (Второй) Иванович
Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивановна
Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вехов Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Каргал, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно