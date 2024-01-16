Кинякин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинякин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1898

Дочь: Шарова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вехов Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кинякин Василий (Второй) Иванович

Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивановна

Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вехов Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кинякин Агафья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Каргал, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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