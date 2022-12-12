Графова Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1903 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Графов Иван Александрович
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-780-3053 162об-163
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно