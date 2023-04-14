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Пчелинцева Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1951

Отец: Пчелинцев Михаил Трофимович

Мать: Киреева Зинаида Матвеевна