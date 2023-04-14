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Пчелинцева Нина Михайловна
Пчелинцева Нина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.1951
Пол
Женский
Отец
Пчелинцев Михаил Трофимович
1916 г.р.
Мать
Киреева Зинаида Матвеевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1951
Отец:
Пчелинцев Михаил Трофимович
Мать:
Киреева Зинаида Матвеевна
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