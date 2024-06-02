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Киреева Зинаида Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1925

Дата смерти

27.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.08.1948

Муж: Пчелинцев Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
25.12.1948

Дочь: Пчелинцева Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Пчелинцев Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
08.12.1949

Сын: Пчелинцев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пчелинцев Михаил Трофимович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1951

Дочь: Пчелинцева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Пчелинцев Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
07.05.1955

Сын: Пчелинцев Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Пчелинцев Михаил Трофимович

Смерть
27.10.1972

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