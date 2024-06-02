Киреева Зинаида Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1925
Дата смерти27.10.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.08.1948
Рождение ребёнка
25.12.1948
Дочь: Пчелинцева Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Пчелинцев Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
08.12.1949
Сын: Пчелинцев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Пчелинцев Михаил Трофимович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1951
Дочь: Пчелинцева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Пчелинцев Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
07.05.1955
Сын: Пчелинцев Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Пчелинцев Михаил Трофимович
Смерть
27.10.1972