Булгакова (Шелегова) Анастасия (Таисья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгакова (Шелегова) Анастасия (Таисья) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1928

Дочь: Шаталова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Булгаков Пётр Кузьмич

Михайловка 2-я, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булгаков Пётр Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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