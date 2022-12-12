Булгакова (Шелегова) Анастасия (Таисья) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1928
Дочь: Шаталова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Булгаков Пётр Кузьмич
Михайловка 2-я, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно