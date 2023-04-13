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Костенко Трофим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1832

Жена: Костенко Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Костенко Анисим Трофимович

Мать ребёнка: Костенко Ксения Максимовна

Бракосочетание
10.10.1834

Жена: Костенко Стефанида Никитична

Рождение ребёнка
08.11.1837

Сын: Костенко Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Костенко Стефанида Никитична

Рождение ребёнка
15.03.1841

Сын: Костенко Кирилл Трофимович

Мать ребёнка: Костенко Стефанида Никитична

Рождение ребёнка
03.07.1843

Дочь: Овчинникова Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Костенко Стефанида Никитична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно