Костенко Трофим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1832
Рождение ребёнка
1832
Сын: Костенко Анисим Трофимович
Мать ребёнка: Костенко Ксения Максимовна
Бракосочетание
10.10.1834
Рождение ребёнка
08.11.1837
Сын: Костенко Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Костенко Стефанида Никитична
Рождение ребёнка
15.03.1841
Сын: Костенко Кирилл Трофимович
Мать ребёнка: Костенко Стефанида Никитична
Рождение ребёнка
03.07.1843
Дочь: Овчинникова Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Костенко Стефанида Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно