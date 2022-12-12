Щербакова Наталия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Наталия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1830

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1831

Дочь: Татьяна Стахиевна

Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1836

Дочь: Евдокия Стахиевна

Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Стахий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1830
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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