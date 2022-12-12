Щербакова Наталия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1831
Дочь: Татьяна Стахиевна
Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1836
Дочь: Евдокия Стахиевна
Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1830