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- Фёкла Семёновна

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Место рождения

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1786 г.р.
Вычислено 1790 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Лысов Прокопей Игнатьевич

Отец ребёнка: Лысов Игнат Михайлович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Лысов Ефим Игнатьевич

Отец ребёнка: Лысов Игнат Михайлович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.

Дочь: Лысова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Лысов Игнат Михайлович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.

Дочь: Лысова Соломия Игнатьевна

Отец ребёнка: Лысов Игнат Михайлович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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