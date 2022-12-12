- Фёкла Семёновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1758 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Сын: Лысов Прокопей Игнатьевич
Отец ребёнка: Лысов Игнат Михайлович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Отец ребёнка: Лысов Игнат Михайлович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.
Дочь: Лысова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Лысов Игнат Михайлович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.
Дочь: Лысова Соломия Игнатьевна
Отец ребёнка: Лысов Игнат Михайлович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно