Лысов Игнат Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Игнат Михайлович

Лысов Игнат Михайлович

avatar

Место рождения

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1717 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1786 г.р.
Вычислено 1790 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750 ст.

Отец: Лысов Михаил Алексеевич

Мать: не указана

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Лысов Прокопей Игнатьевич

Мать ребёнка: - Фёкла Семёновна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Лысов Ефим Игнатьевич

Мать ребёнка: - Фёкла Семёновна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.

Дочь: Лысова Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: - Фёкла Семёновна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.

Дочь: Лысова Соломия Игнатьевна

Мать ребёнка: - Фёкла Семёновна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close