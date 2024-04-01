Корюкова (Корюкова) Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Александр Александрович
Отец ребёнка: Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюков) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Александр Гавриилович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Петрова (Корюкова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Александр Гавриилович