Корюкова (Корюкова) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорюкова (Корюкова) Юлия Николаевна

Корюкова (Корюкова) Юлия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Александр Александрович

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюков) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Петрова (Корюкова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.