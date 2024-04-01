Александр Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриил (Ганя) Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Александр Александрович

Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюков) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Юлия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Петрова (Корюкова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Юлия Николаевна

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