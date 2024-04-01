Александр Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриил (Ганя) Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Александр Александрович
Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюков) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Юлия Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Петрова (Корюкова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Юлия Николаевна