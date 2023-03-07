Василий
Место рождения
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Варфоломей Денисовъ
Мать: Авдотья Онисимова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ларионъ
Мать ребёнка: Федосья Меркулова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Федосья Меркулова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Недоспасова Маланья
Мать ребёнка: Федосья Меркулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Меркулова