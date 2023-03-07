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Василий

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Место рождения

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Варфоломей Денисовъ

Мать: Авдотья Онисимова

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Ларионъ

Мать ребёнка: Федосья Меркулова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Федосья Меркулова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Недоспасова Маланья

Мать ребёнка: Федосья Меркулова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Меркулова

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