Мамаева (Мамаева) Неонила Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Мамаева) Неонила Радионовна

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1874

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Мамаев Радион Алексеевич

Мать: Мамаева Зинаида Герасимова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
19.02.1861

Муж: Мамаев Андрей Емельянович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.02.1865

Дочь: Мамаева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Емельянович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Мамаев Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Емельянович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1874
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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