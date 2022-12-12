Мамаева (Мамаева) Неонила Радионовна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
19.02.1861
Рождение ребёнка
26.02.1865
Дочь: Мамаева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Емельянович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Мамаев Андреевич
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1874