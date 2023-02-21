Мамаева (?) Зинаида Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Зинаида Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

23.10.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Марфа Радионовна

Отец ребёнка: Мамаев Радион Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мамаева Неонила Радионовна

Отец ребёнка: Мамаев Радион Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Радион Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
23.10.1863
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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